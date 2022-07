A bordo di uno yacht fornisce false generalità per sfuggire alla cattura

Cronaca

28 Luglio 2022

Arrestato due volte in due giorni dai carabinieri di Riccione, un 19enne residente nel Milanese sarà processato per direttissima. Prima sfonda una finestra nella caserma dei carabinieri di Riccione che lo avevano arrestato per danneggiamento aggravato, poi rimesso in libertà con divieto di dimora in provincia di Rimini è stato nuovamente fermato a bordo di uno yacht ormeggiato al porto. Il 19enne di origini nordafricane, residente nel Milanese è stato nuovamente arrestato per aver fornito false generalità. Il giovane nonostante il divieto di dimora deciso dal giudice è tornato a Riccione dove ha passato la notte in una imbarcazione ormeggiata alla darsena di Riccione. I carabinieri avvisati da un passante l'hanno quindi identificato per l'ennesima volta e quando, alla richiesta di documenti, ha spiegato di non averli fornendo delle generalità, l'hanno arrestato e sarà processato per direttissima.