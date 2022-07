Attualità

Rimini

| 17:10 - 28 Luglio 2022

Bollettino Covid 28 luglio 2022.

Nel territorio riminese si registrano 385 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2. In terapia intensiva si registrano 5 ricoverati (numero invariato), purtroppo 2 decessi in provincia: 2 uomini di 87 e 88 anni.



In regione si registrano 22 decessi, mentre i nuovi casi sono 5.996, tasso di positività al 29,4%. I ricoveri in terapia intensiva scendono a 48 (+3 rispetto a ieri), nei reparti Covid scendono a 1.693 (-84 rispetto a ieri).