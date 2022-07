Hotel fantasma sul web, tornano le truffe nel Riminese

Cronaca

| 17:01 - 28 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Continuano i casi di truffe online, stavolta si tratta di un albergo. La struttura si trova nella zona sud di Rimini nell’area di Bellariva-Marebello e, su un noto sito internet di prenotazioni, avrebbe raccolto decine e decine di soggiorni a partire dalla fine di luglio e per tutto il mese di agosto.



La riviera riminese piace e attrae, e la domanda di vacanza ai piedi della spiaggia cresce di pari passo con l'appeal della località. Ma parallelamente all'attenzione dei potenziali nuovi ospiti, cresce anche quella degli aspiranti truffatori: anno dopo anno è necessario fare attenzione sempre di più al fenomeno.



"Alle forze dell’ordine chiedo di intervenire - dice la presidente di Federalberghi Rimini Patrizia Rinaldis al Resto Carlino di Rimini - Non è possibile che vi siano strutture e gestioni che possono permettersi di fare certe cose. Queste persone finiscono per danneggiare tutti gli altri operatori e la stessa immagine della riviera. Da quanto ci risulta ci sono già attenzioni per questa struttura da parte delle forze dell’ordine. Aspettiamo riscontri".



La brutta disavventura è capitata ad oltre 150 persone che si sono riunite in un gruppo su Facebook per raccontare la loro sgradevole esperienza.



I malcapitati avevano fatto i bagagli, fiduciosi di trovare la loro stanza in hotel, che a quanto pare era stata “bloccata” versando un anticipo con bonifico.