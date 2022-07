Volley C, Prime Cleaning Riccione: in maglia biancoblù Julio Nascimento

Sport

Riccione

| 16:38 - 28 Luglio 2022

Julio Nascimento.

Nuovo ingresso in squadra per la formazione di serie C Maschile della Prime Cleaning Riccione Volley. Nella stagione 2022-23, in maglia biancoblù, ci sarà anche Julio Nascimento, schiacciatore Brasiliano classe 1986. Carriera di alto spessore nel beach volley ma anche protagonista nell'indoor, evidenziata dalla stagione 2012/2013 in serie A2 a Monza e nell'ultima stagione in forza alla Dinamo Bellaria di coach Botteghi, che ritroverà anche quest'anno dalla sua stessa parte del campo a Riccione.



Queste le parole di Julio: "La possibilità di Riccione si è palesata nelle ultime settimane, non appena mi hanno chiesto se volevo essere parte di questo gruppo ho detto di sì perché sono certo che mi potrò continuare a divertire e dare il mio supporto alla squadra nel raggiungere i propri obiettivi. Inoltre ritroverò coach Claudio Botteghi, un grande amico, con il quale ho trascorso un'ottima esperienza nella passata stagione!”