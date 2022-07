Baseball: San Marino ospita il Nettuno

Sport

| 16:22 - 28 Luglio 2022

Il manager Doriano Bindi.

Mancano nove gare al termine di questa Poule Scudetto e il San Marino Baseball viaggia in testa alla classifica del girone A con la qualificazione alla semifinale già in tasca. Per questo scorcio di stagione è il testa a testa col Parmaclima a tenere banco: San Marino è a 17 vinte e 4 perse, i ducali a 15-5 con una partita da recuperare. L’imminente weekend porta sul Titano il Nettuno 1945, con gare da giocarsi domani sera, venerdì 29, alle 20, poi doubleheader sabato alle 16 e alle 20.

Nettuno (6-15) è fuori dalla lotta per la semifinale e affronta l’ultima trasferta stagionale, col calendario che poi proporrà due trittici allo Steno Borghese con Collecchio e Parma.

“Squadra da non sottovalutare nonostante la situazione di classifica – è il giudizio di Doriano Bindi – Sarà fondamentale cominciare le partite sempre col piede giusto per non rischiare di trovarsi nei finali di gara in situazione di possibile difficoltà. Dobbiamo fare il nostro e giocare al meglio, è questa la nostra idea”.

Come sta la squadra?

“Ferrini è a posto e tornerà in terza base, mentre Celli proseguirà a fare il dh. Gli altri sono a disposizione”.

Quale sarà la rotazione dei lanciatori?

“Nella prima Quevedo, poi Quattrini e infine in gara3 Palumbo”.