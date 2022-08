Sicurezza ed efficienza, le sfide per le aziende di logistica ultimo miglio

Attualità

Ogni giorno vediamo sfrecciare per le vie della nostra città una serie di furgoni di diverse società che trasportano e consegnano merci: complice la diffusione degli acquisti online, infatti, oggi il servizio di delivery è quanto mai competitivo e diffuso, e la corsa per la conquista dei clienti passa anche da una perfetta gestione di quella che si chiama logistica dell’ultimo miglio, che è appunto la parte finale del processo.





Logistica ultimo miglio, le sfide e le soluzioni

Allestire i furgoni per ottimizzare spazi e tempi

Efficienza e sicurezza del trasporto

Assicurare una rapidaè diventato il minimo per chi opera nel settore delle consegne, in particolare per società di logistica e i loro partner di, che devono puntare sull'efficientamento massimo di ogni aspetto per restare competitivi.Una delle principali sfide in tal senso è la cosiddetta consegna dell'ultimo miglio, ovvero la parte finale deldallo scaffale del magazzino al retro di un furgone fino alla porta di un cliente, il momento e il punto in cui il pacco arriva finalmente a. Di conseguenza, le aziende hanno iniziato a correre per svilupparedi catena di approvvigionamento per aumentare il volume dei pacchi, accelerare le consegne e soddisfare i clienti, il tutto cercando di ridurre i costi, e uno degli aspetti più utili è concentrarsi sull'allestimento interno dei furgoni stessi.È il servizio che ha reso famoso in Italia e in Europa l'azienda, che attraverso il suo sito www.storevan.com propone appunto rivestimenti interni e allestimenti per furgoni di elevata qualità per ogni esigenza lavorativa, rendendo il veicolo una perfetta officina mobile.Analizzando il segmento delle consegne,è sicuramente un elemento fondamentale per ottimizzare le operazioni di carico, trasporto e scarico delle merci, e i corrieri devono poter adattare il vano di carico del proprio furgone alla quantità e alleche devono trasportare, anche per rispondere all'estrema variabilità delda consegnare, che va dalle piccole buste ai grandi scatoloni su pallet.Avere nel vano di carico una serie di- una conformazione standard per i veicoli commerciali - può rappresentare un ostacolo quando le consegne richiedono di posizionare in modomerci di notevoli dimensioni, che non entrano nello spazio a disposizione o che possono impedire all'operatore di raggiungere agilmente e in sicurezza una parte dei ripiani in cui ha inserito buste e scatole.La soluzione ideale in questi casi èche rendono lo spazio nel retro del furgone flessibile e quindi organizzabile a seconda delle esigenze giornaliere: nel pratico, ad esempio, un veicolo commerciale può diventare estremamente efficiente allestendo entrambi i lati del vano di carico con una serie di, inclinati appositamente per contenere ciò che viene riposto, con divisori e spazi pensati per mantenere ben fermi contenitori e scatole di misure standard.Oltre a garantire l'efficienza, poi, le aziende dellanon possono certo trascurare la(e delle merci), che deve essere curata anche quando viene allestito un vano di carico,dovuti alle merci e agli strumenti che si trasportano.L’allestimento dei veicoli commerciali eseguito dacorrisponde esattamente all’ottimizzazione di spazi di lavoro su quattro ruote e aiuta adurante le ore di lavoro, che derivano invece da cattiva organizzazione e disordine nell'accumulo dei pacchi, oppure da elementi non correttamente fissati e ancorati.Un elemento che può migliorare il lavoro di un corriere è quindi la, che permette l’accesso al vano di carico dall’abitacolo del furgone, perché può rendere le consegne più sicure, rapide ed efficienti e, quindi, venire incontro alla necessità di ridurre il più possibile le tempistiche di carico e scarico delle merci. L’accesso diretto al vano di carico dalla cabina di guida del veicolo rappresenta unche ottimizza e rende flessibile lo spazio, all'insegna sempre della massima