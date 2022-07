Calcio Serie D, Forlì "pesca" ancora in Valmarecchia: Guerra raggiunge il compagno Piva

Sport

Forlì

| 15:55 - 28 Luglio 2022

Pietro Guerra e Francesco Piva.

Il Forlì Football Club comunica di aver trovato un accordo a titolo temporaneo per la stagione 2022/2023 con il Cesena Football Club per il diritto delle prestazioni sportive del difensore Pietro Guerra.

Il novafeltriese, classe 2003, è stato una pedina importante della squadra bianconera nella vittoria del Campionato di Primavera2 della passata stagione. Prima della trafila in U17 e Primavera a Cesena ha militato nella giovanili di Rimini e Santarcangelo.

A Forlì troverà il concittadino, nonché amico Francesco Piva, anche lui novafeltriese del 2003, alla sua terza stagione in maglia biancorossa. Negli scorsi giorni infatti, è stata riconfermata la sua presenza tra le fila dei "galletti". I ragazzi hanno già cominciato la preparazione estiva, in attesa di calpestare il prima possibile l'erba del "Morgagni", pronti ad affrontare l'imminente nuova stagione di Serie D (girone D).

Forlì anche questa volta quindi, è tornata a cercar fortune nel territorio della Valmarecchia, culla di talenti spesso dimenticata.



"Il club - si legge nel comunicato della società - porge il più caloroso benvenuto a Pietro con la speranza e l’augurio di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati".



nic.gue.