Ha un malore mentre passeggia con la moglie e muore in spiaggia a Pesaro

| 15:39 - 28 Luglio 2022

Colto da malore mentre sta passeggiando in spiaggia a Pesaro, perde la vita Vittorio Di Mauro di 83 anni, ex direttore dell'ispettorato del lavoro di Pesaro. È accaduto questa mattina, 28 luglio all'altezza dei bagni Wanda. L'uomo stava passeggiando lungo la battigia con la moglie, quando ha deciso di allontanarsi verso le scogliere, quando all'improvviso è stato colto da malore. Sul posto è arrivata l'ambulanza con i medici del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo andando avanti per diverso tempo ma purtroppo non c è stato nulla da fare.