Quattro Comuni da esplorare in monopattino: in arrivo 401 nuovi monopattini elettrici

Attualità

Misano Adriatico

| 15:20 - 28 Luglio 2022

La presentazione del servizio con gli assessori dei quattro enti.

Un territorio di oltre 50 chilometri quadrati tra mare ed entroterra da esplorare e vivere a bordo dei monopattini elettrici. La sharing mobility arriva anche a Misano Adriatico, Cattolica, Gabicce Mare e San Giovanni in Marignano. Parte oggi, giovedì 28 luglio, il nuovo servizio di noleggio di mezzi elettrici frutto di una partnership tra i quattro Comuni e Bit Mobility. Oggi, presso il comando della Polizia locale di Misano Adriatico, la presentazione del servizio alla presenza degli assessori dei quattro enti e dei rappresentanti dell'azienda. Dietro la convenzione, che sarà attiva fino alla primavera del 2024, c'è un'idea precisa: offrire agli utenti la possibilità di spostarsi all'interno di un territorio particolarmente ampio, a cavallo tra due Regioni (la Romagna e le Marche) utilizzando un mezzo agile, veloce e al cento per cento 'green', con un ridottissimo impatto ambientale, che potrà essere noleggiato attraverso l'App targata Bit Mobility. Il parco mezzi sarà composto complessivamente da 401 monopattini (120 a Cattolica, 200 a Misano, 63 a Gabicce e 18 a San Giovanni in Marignano). Trenta gli hub nell'area operativa. I monopattini della linea BIT vantano altissimi standard di sicurezza: hanno, ad esempio, la pedana più corta, particolare studiato per disincentivare l'utilizzo da parte di due persone. Sono, inoltre, dotati di frecce per poter segnalare le svolte. L'arrivo del servizio di noleggio Bit nei quattro Comuni sarà accompagnata inoltre dal lancio del video promozionale #FollowtheBit, realizzato grazie al contribuito di Raffaello Tonon e Luca Onestini. Informazioni su tariffe e abbonamenti sono disponibili attraverso l'apposita App.



“La forza di questo progetto è offrire a cittadini e turisti un servizio per spostarsi liberamente e in modo ecosostenibile sul nostro bel territorio, senza interruzioni ad ogni confine territoriale – dichiarano in coro gli assessori Filippo Valentini (Misano Adriatico), Nicola Gabellini (San Giovanni in Marignano), Aroldo Tagliabracci (Gabicce Mare) e il vicesindaco di Cattolica Alessandro Belluzzi -. In futuro ci auguriamo di poter estendere la collaborazione anche a Riccione, così da unire tutta la parte sud della Riviera”.