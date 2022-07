Vaiolo delle scimmie, 49 casi in Emilia Romagna

Sanità

Emilia Romagna

| 15:13 - 28 Luglio 2022

Salgono a 49 i casi accertati di vaiolo delle scimmie in Emilia Romagna, dopo poco più di un mese dalla scoperta del primo paziente affetto dal virus nella regione, lo scorso 25 maggio. Sono i dati diffusi dal minstero della Salute. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente inserito il Vaiolo delle scimmie, universalmente conosciuto come Monkeypox, nella lista delle emergenze sanitarie globali.



I sintomi



I sintomi del vaiolo delle scimmie, si legge nelle indicazioni del ministero, comprendono di solito: febbre, intenso mal di testa, dolori muscolari, mal di schiena e astenia; i segni più frequenti sono linfonodi ingrossati ed eruzioni o lesioni cutanee. L’eruzione cutanea di solito inizia entro tre giorni dalla comparsa della febbre e tende a concentrarsi sul viso, sul palmo delle mani e sulla pianta dei piedi. I sintomi in genere durano da 2 a 4 settimane e scompaiono da soli senza trattamento.



Come si trasmette



Il virus si trasmette attraverso un contatto stretto con un caso sintomatico per cui qualora si dovesse contrarlo è previsto un periodo di isolamento. Chiunque abbia sintomi riferiti al vaiolo delle scimmie deve contattare immediatamente il proprio medico. Ulcere, lesioni o piaghe della bocca possono essere infettive e il virus può diffondersi attraverso la saliva o attraverso droplet (goccioline respiratorie) in caso di contatto prolungato faccia a faccia (a maggior rischio gli operatori sanitari, i membri della stessa famiglia e altri contatti stretti dei casi confermati).