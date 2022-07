Elezioni 25 settembre: sindaco Rimini spinge suo predecessore Gnassi

Attualità

Rimini

| 14:44 - 28 Luglio 2022

Jamil Sadegholvaad e Andrea Gnassi - foto Giorgio Salvatori.

Endorsement del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad al suo predecessore Andrea Gnassi, attualmente senza ruolo politico, in vista delle elezioni del 25 settembre. "Andrea Gnassi rappresenta il contributo attivo e competente che il territorio riminese può e deve dare alle elezioni più strane e difficili da decenni", scrive l'attuale primo cittadino sui social. Sadegholvaad ha ricoperto il ruolo di assessore nel corso delle due precedenti amministrazioni Gnassi. "Andrea ha dimostrato con i fatti, nei 10 anni da sindaco di Rimini, quanto la passione e la visione strategica possano essere coniugate alla concretezza che ha cambiato la città", aggiunge. "Se vogliamo, e lo vogliamo, un Pd che si apra oltre gli steccati dell'appartenenza stretta, un Pd credibile e competente per i lavoratori e le imprese - prosegue il primo cittadino - Andrea deve essere il suo rappresentante per il territorio di Rimini e della Romagna alle elezioni del prossimo 25 settembre".