Aeffe: ricavi semestre salgono a 176,5 milioni (+13,9%) 

San Giovanni in Marignano

| 14:17 - 28 Luglio 2022

Foto dalla pagina Aeffe Spa.

Aeffe, società del lusso che opera sia nel settore del prêt-à-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria con marchi tra cui Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino e Pollini, ha chiuso il primo semestre con ricavi a 176,5 milioni di euro, in aumento del 13,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'utile netto si attesta a 2,9 milioni, rispetto a 13,3 milioni del 2021. Il margine operativo lordo (Ebitda) si attesta a 20,9 milioni di euro. Gli investimenti effettuati nel primo semestre del 2022, pari a 4,3 milioni di euro, si riferiscono principalmente a opere su beni di terzi e ad acquisti per software. "I risultati del primo semestre riflettono l'efficace modello di business del Gruppo Aeffe e l'apprezzamento per le nostre collezioni, con una crescita significativa del fatturato di tutti i brand nei diversi canali di vendita e una forte progressione soprattutto nel retail", afferma Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe. "Giudichiamo quindi - aggiunge - positivamente l'andamento del Gruppo, con particolare soddisfazione per l'evoluzione della nuova direzione strategica di Moschino e la finalizzazione del progetto relativo alla gestione diretta del mercato cinese, con i relativi benefici attesi già dai prossimi mesi. Continuiamo a monitorare con attenzione lo sfidante contesto di mercato, focalizzando il nostro impegno su un percorso di sviluppo costante e sostenibile, sia nel segmento prêt-à-porter che accessori, unitamente ad un'espansione della presenza geografica in mercati ad alto potenziale, tra Greater China e Stati Uniti".