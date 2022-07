Rimini, che weekend ci aspetta? Il programma fino a domenica 31 luglio

Eventi

Rimini

| 13:01 - 28 Luglio 2022

Peter Pan nei Giardini di Kensington.

Rimini si appresta a vivere un weekend ricco di colori con la sfilata del Summer Pride che, dopo due anni di stop a causa della pandemia, sabato 30, torna a tingere con le sfumature dell'arcobaleno il waterfront riminese. La 'passerella', quest'anno, sarà il rinnovato Parco del Mare fino alla spiaggia libera di piazzale Boscovich, dove è in programma la serata, tra interventi ufficiali, musica, show e DJ set.



sabato 30 luglio 2022

Lungomare Tintori - Rimini Marina Centro

Rimini Summer Pride

Manifestazione organizzata e promossa da Arcigay Rimini, associazione di promozione sociale senza fini di lucro, che si impegna per la difesa e la promozione dei diritti civili e delle libertà individuali, proponendosi come punto di riferimento per la comunità, per le istituzioni e per enti sensibili alle tematiche LGBTQ+

Il ritrovo è in piazzale Benedetto Croce (Bagni 57-58) alle ore 17:30. Si percorre a piedi il Parco del Mare, fino al porto canale. Sul palco, situato alla spiaggia libera di Largo R. Boscovich (Bagno 1), seguono a rotazione interventi ufficiali, musica e DJ set per tutta la serata. Sono presenti anche stand gastronomici, merchandising e banchetti delle varie associazioni aderenti. Partenza parata ore 18:30 Il ritrovo è al Piazzale Benedetto Croce (Bagni 57-58) dalle ore 17:30



A pochi passi di distanza, lo stesso giorno, nella terrazza del Grand Hotel, prenderanno il via anche i salotti salotti en plein air ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi, un lungo calendario di incontri con protagonisti tanti ospiti del mondo dello spettacolo, della politica e della cultura contemporanea. In attesa dei due concerti a ritmo di pop con Al Bano ed Edoardo Bennato, questo fine settimana, sono in calendario gli incontri con Alessandro Cecchi Paone (giornalista e divulgatore scientifico), Giovanni Caccamo (cantautore) Pierguido Iezzi (CEO di Swanscan) insieme a Simona Ventura e Giovanni Terzi, Alfonso Signorini (conduttore - giornalista e direttore di Chi), Maria Grazia Cucinotta (attrice e produttrice cinematografica), Antonio Fantin (nuotatore e campione olimpico paralimpico).





da sabato 30 luglio a mercoledì 10 agosto 2022

Grand Hotel, parco Federico Fellini - Rimini Marina Centro

La Terrazza della Dolce Vita

Nell'affascinante cornice dei giardini del Grand Hotel di Rimini, si volge la terza edizione della Terrazza della Dolce vita, i salotti en plein air ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Un ciclo di incontri con importanti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura contemporanea. Tra gli ospiti: Edoardo Bennato, Cristiano Malgioglio, Paul Young, Al Bano, Mario Lavezzi, Giovanni Caccamo, Saturnino, Alessandro Cecchi Paone, Giampiero Mughini, Marcello Veneziani, Alessandro Politi, Barbara De Rossi, Maria Grazia Cucinotta, Enzo De Caro, i Ministri Mariastella Gelmini e Massimo Garavaglia, Nancy Pelosi, il senatore USA Paul Strauss e la scrittrice e attivista americana Kerry Kennedy, il campione di nuoto ai giochi paraolimpici di Tokyo 2020, Antonio Fantin. Ecco i primi appuntamenti:

Sabato 30 luglio: Alessandro Cecchi Paone (giornalista e divulgatore scientifico) - Giovanni Caccamo (cantautore) Pierguido Iezzi (CEO di Swanscan) insieme a Simona Ventura e Giovanni Terzi

Domenica 31 luglio: Alfonso Signorini (conduttore - giornalista e direttore di Chi) - Maria Grazia Cucinotta (attrice e produttrice cinematografica) - Antonio Fantin (nuotatore e campione olimpico paralimpico).

Saranno giorni da trascorrere anche immergendosi nelle atmosfere magiche e oniriche dello spettacolo Peter Pan nei Giardini di Kensington, facendosi trasportare dall'arte visuale, dai suoni e dalle luci ispirate al mito di Peter Pan che saranno proiettate il venerdì e il sabato sera e nel week-end di Ferragosto sui muri degli edifici di pregio nella piazza dei sogni, nel centro storico di Rimini. In parallelo, lo ricordiamo, si potranno visitare anche le sale del Fellini Museum e il PART Palazzi dell'Arte Rimini che, in occasione dello spettacolo, saranno aperti al pubblico in via straordinaria dalle ore 20.00 alle ore 24.00 con ingresso gratuito.



29 e 30 luglio; 5 e 6 agosto; dal 12 al 15 agosto 2022

piazza Malatesta - Rimini centro storico

Peter Pan nei Giardini di Kensington

Spettacolo di luci, musica e coreografie volanti

Un grande spettacolo in piazza Malatesta trasforma l'outdoor del Museo Fellini in un luogo dove poter sognare un eterno presente con un grande evento dedicato ai bambini e agli adulti che non vogliono crescere: gli spazi verdi diventano i Giardini di Kensington; le vasche d'acqua si trasformano nel lago dei giardini, il Serpentine, dove navigano le barchette degli adulti e i velieri solcano il cielo. La Torre sarà un'isola, l'Isola degli Uccelli. Un racconto per immagini sul mito di Peter Pan e dell'eterna giovinezza attraverso l'archetipo del giardino come salvezza.

Da fine luglio a metà agosto uno spettacolo live con coreografie volanti, immagini, musica e parole porterà magia e stupore nella piazza dei sogni, a cura di FestiGroup con la Regia di Monica Maimone.

Orario: tutti i venerdì e i sabati dal 29 luglio al 13 agosto, alle 21.30 con replica alle 22.30. Lo spettacolo è replicato anche domenica 14 e lunedì 15 agosto, sempre alle 21.30 e alle 22.30. Ingresso gratuito



Tante opportunità anche per ballare e godere a pieno delle energie musicali sotto il cielo estivo. Sabato 30 luglio dalle 17, il tempio della musica afro sbarcherà per la prima volta nella spiaggia della Rimini Beach Arena con il Mystica World Festival. Sul palco a due passi dal mare Folà, Brusco, Pery, Meo, Ebreo, TBC, Fary, Sanco, Steve, Alex Erre, Frank Nastri.



sabato 30 luglio 2022

Spiaggia Libera, Viale Principe di Piemonte, 56/62 Rimini

Rimini Beach Arena: Mystica World Festival

Il World Festival sbarca in spiaggia alla Rimini Beach Arena, dove si può godere dello spettacolo con i piedi sulla sabbia. Dal pomeriggio si inizia con i suoni caldi e coinvolgenti delle percussioni dei Folà, più di 30 percussionisti riempiranno il palco con i loro tamburi.

Alle ore 18, Brusco live, il cantante romano che farà rivivere i primi anni 2000 dove portò la Reggae e la Dancehall in cima alle classifiche di tutte le radio e tv nazionali.

Si conferma la collaborazione con il grande tempio della Musica Afro.

Nel dopo concerto sul grande palco sale il Melodj Mecca per un viaggio tra passato, presente e futuro, con tutti i Deejay che hanno fatto la storia: Pery, Meo, Ebreo, TBC, Fary.

Completano la formazione i ragazzi del Beija Flor e dell'Afrogarden, i movimenti afro del momento che portanosuoni freschi e rivisitati.

Dj's: Sanco, Steve e Alex Erre. Alle percussioni accompagna il Dj set, Frank Nastri, tra i migliori Live performer in giro per il mondo, che ha suonato ed affiancato nella sua carriera artisti di calibro internazionale. Orario: dalle ore 17.00. Ingresso gratuito. Info: 335 5645740

Fino alla fine di luglio continuano anche gli appuntamenti del Festival del Mondo Antico, lo storico appuntamento culturale riminese che unisce il passato al presente, l'antico al contemporaneo con archeologi, storici, intellettuali e giornalisti che si dividono tra l'Arena Francesca da Rimini e il Lapidario del Museo della Città nelle undici conversazioni serali e nelle sei presentazioni di libri all'ora dell'aperitivo; parallelamente, quattro serie di percorsi e di visite guidate tra museo e città permettono di conoscere al meglio la città antica e moderna, mentre le iniziative didattiche del Piccolo Mondo Antico Festival offrono a bambini e ragazzi occasioni di imparare giocando.



Diverse le mostre da non perdere tra cui fino al 4 settembre, il Museo Fellini ospita nella sede del Palazzo del Fulgor la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo "Federico Fellini dietro le quinte" con immagini, scattate fuori dalla scena, che colgono i momenti di rara spontaneità mostrando un Fellini vero e genuino, lontano dall'ufficialità delle apparizioni pubbliche o dei backstage autorizzati. Da sabato 9 luglio, l'attività espositiva temporanea del Fellini Museum prosegue e si integra di nuovi contenuti con la mostra Fellini Forbidden, dedicata al lavoro grafico che il Federico Fellini ha realizzato in preparazione del film 'Il Casanova'. A Rimini c'è una mostra anche sulla spiaggia, dove si può ammirare La Vita Dolce un'esposizione di 100 scatti in bianco e nero che ritraggono personaggi e luoghi iconici di Rimini, inizialmente raccolti nel volume "Rimini di pietra, nuvole e sale".

Per scoprire le bellezze del centro storico è sempre possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta di Rimini, tra Fellini Museum, Domus del Chirurgo, Teatro Galli e percorsi serali in città. Ogni mercoledì sera è possibile partecipare ad esempio ai City tour di VisitRimini. Ma tante sono le opportunità di visite guidate serali per trascorrere serate all'insegna dell'arte della cultura e della tradizione.



Sabato 31 luglio secondo appuntamento in nome della salvaguardia delle tradizioni locali, con la Rievocazione della pesca storica: la Tratta, a cui tutti possono partecipare sulla spiaggia al Bagno 68 (zona Lagomaggio) a cura dall'Associazione 'Rimini per tutti onlus'.