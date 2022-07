Lettori: degrado e inciviltà a Santarcangelo in via Bornaccino Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado e inciviltà da lui immortalata mercoledì 27 luglio

Attualità Santarcangelo di Romagna | 12:29 - 28 Luglio 2022 Via Bornaccino. "Vi scrivo sperando che pubblicate le foto di degrado ai cassonetti di via Bornaccino a Santarcangelo di Romagna questo è quello, che hanno buttato in 24 ore"

