Aborto: San Marino verso l'approvazione della legge 

Repubblica San Marino

12:12 - 28 Luglio 2022

Foto di repertorio.



L'iter legislativo per dotare la Repubblica di San Marino di una legge sull'aborto potrebbe concludersi ad agosto quando in Consiglio grande e generale, il parlamento del Titano, arriverà il testo approvato ieri in commissione con 10 voti favorevoli, che recepisce l'approvazione con il 77% dei voti del referendum popolare del settembre 2021. E' un testo frutto di lunga e complessa mediazione tra i partiti politici di San Marino, dove ancora esistono forti resistenze all'introduzione di norma che permette alle donne l'interruzione volontaria della gravidanza.



Il vescovo di San Marino e Montefeltro, monsignor Andrea Turazzi, una settimana fa, nel pieno dei lavori della commissione, aveva lanciato un appello "per migliorare quanto più possibile tale legge, al fine di supportare con ogni aiuto possibile i figli, le loro madri ed i loro padri, per limitare il ricorso all'aborto", definendolo "una delle piaghe dell'umanità".



Una legge epocale, dunque, che almeno nel testo approvato in commissione in attesa del voto dell'intero Consiglio grande e generale, nonostante le diverse sensibilità vive nel Paese è stato giudicato "un buon punto di partenza", dalle attiviste dell'Unione donne sammarinesi (Uds) promotrici del referendum del 2021. "Tuttavia - scrivono in una nota - sono necessari alcuni correttivi affinché rappresenti pienamente la volontà popolare". Secondo l'Uds, che porta ad esempio l'esperienza americana, il testo porta in sé un principio quello della "tutela della vita umana dal suo inizio" che potrebbe rappresentare l'espediente per futuri governi ultraconservatori di annullare il diritto della libera scelta delle donne. A fine agosto avrà luogo l'ultimo passaggio dell'iter legislativo, la seconda lettura in Consiglio, dove l'articolato di legge potrebbe ancora subire modifiche.