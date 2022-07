Sant'Agata entra in Romagna Acque: 'servono invasi d'acqua anche per spegnere gli incendi'

Attualità

Sant' Agata Feltria

28 Luglio 2022

Incendio Monte Benedetto.



Martedì 27 Luglio il consiglio comunale di Sant’Agata Feltria ha votato l’ingresso in Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A, alla presenza del presidente del cda Tonino Bernabè, il quale ha presentato la società ed ha seguito con interesse le richieste fatte dal sindaco Polidori.



"La gestione delle risorse idriche è una responsabilità importante per un ente pubblico, da affrontare con determinazione in particolare ora che il cambiamento climatico ci mette di fronte all'importanza di garantire un approvvigionamento idrico efficiente e di qualità", spiega l'amministrazione comunale santagatese, che evidenzia quanto questa scelta vada in questa direzione. "La società è totalmente di proprietà pubblica e ha già dimostrato di gestire efficientemente le fonti idriche delle province romagnole".



Tramite l’ingresso in Romagna Acque sarà possibile investire su fonti idropotabili al fine di migliorare i servizi per i cittadini, evidenzia l'amministrazione, che annuncia: "sarà nostra cura concordare con tale società la creazione a Sant’Agata Feltria di invasi che potrebbero servire sia per l’approvvigionamento idrico che per lo spegnimento degli incendi". Il riferimento è ai numerosi incendi scoppiati anche recentemente, specie nell'area del Monte Benedetto. "Una migliore gestione delle acque permetterà anche di limitare la riduzione di frane e smottamenti", chiosa l'amministrazione comunale.