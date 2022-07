Rimini, idea di nuovo hub per tutti i servizi comunali: ecco dove potrebbe sorgere

Attualità

Rimini

28 Luglio 2022

Comune di Rimini.





Martedì scorso (26 luglio) la giunta comunale di Rimini ha approvato la delibrazione per l'approvazione dello schema di documento unico di programmazione, relativo al triennio 2023-25: si tratta del documento con il quale il comune fissa gli obiettivi strategici e gestionali, che in questo caso sono 43.



Uno dei punti focali, inserito per la prima volta nella programmazione gestionale dell’Ente, è quello concernente la realizzazione di una nuova sede degli uffici comunali, che dovrebbe sostituire buona parte delle attuali sedi degli uffici amministrativi e tecnici distribuite nell’area centrale della città. L’obiettivo si configura come piano di razionalizzazione delle sedi adibite ad uffici comunali, che oramai da diversi anni presentano molteplici criticità. Si passa da edifici che richiedono significativi interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo e funzionale, ad altri che risultano totalmente inefficienti dal punto di vista energetico; altri ancora, infine, risultano insufficienti rispetto alle necessità di allocare correttamente il personale, evitando eccessivi sovraffollamenti. "La crisi energetica scaturita dalla guerra in Ucraina e l’innalzamento abnorme del prezzo dei combustibili hanno stimolato una riflessione sulla necessità di realizzare un hub dei servizi comunali, moderno ed efficiente buona parte degli uffici comunali amministrativi e tecnici, superando l’attuale frammentazione delle sedi", spiega l'amministrazione comunale.



La realizzazione di uffici comunali mediante le più moderne tecniche costruttive garantirebbe, infatti, importanti risparmi energetici e consentirebbe di gestire la fiammata dei prezzi senza compromettere gli equilibri di bilancio, anche se, precisano da palazzo Garampi, "i tempi di avvio e di realizzazione di questo obiettivo sono certamente incompatibili con la presente contingenza".



L'hub dei servizi comunali fa parte di un progetto di riorganizzazione dei servizi comunali che prevede anche una miglior dislocazione territoriale dei servizi pubblici in ogni area della città. La nuova sede, nelle intenzioni della giunta Sadegholvaad, dovrà essere connessa e in relazione costante con i presidi e gli spazi comunali potenziati e distribuiti in tutto il territorio comunale, dando la possibilità ad ogni cittadino di usufruire o richiedere il servizio nel minor tempo possibile, nelle condizioni più agevoli e senza spostarsi da un capo all’altro della città. "In secondo luogo, la realizzazione della nuova sede, progettata e realizzata in funzione delle esigenze di operatività degli uffici e dei servizi, consentirà di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, adottando le soluzioni logistiche, organizzative e gestionali più appropriate e funzionali e permetterà di superare le criticità quotidianamente registrate", evidenziano da palazzo Garampi.



Il nuovo hub potrebbe sorgere nell’area limitrofa alla stazione, compresa tra piazzale Cesare Battisti (a nord), il parco Cervi (a sud), la via Roma (a monte) e la via Monfalcone (a mare). Tale area è di proprietà di Sistemi Urbani S.p.A., società controllata da Ferrovie dello Stato, cui è affidata la missione di valorizzare il patrimonio delle Ferrovie. Al riguardo è noto che il Comune di Rimini e Sistemi Urbani hanno avviato da molto tempo specifiche trattative, che hanno portato alla stipula di un protocollo di intesa avente ad oggetto la valorizzazione della stazione e della predetta area limitrofa.



ALTRI PUNTI Tra gli obiettivi del DUP c'è il programma di riqualificazione delle scuole di Rimini Nord, attraverso ristrutturazione e nuove costruzioni, più sostenibili dal punto di vista energetico.



Un altro obiettivo strategico, tramite il quale verranno stabiliti l’assetto e lo sviluppo urbanistico della città, è quello che concerne l’adozione e l’approvazione del nuovo PUG (Piano Urbanistico Generale), lo strumento di pianificazione generale che, ai sensi della L.R. n. 24/2017, deve predisporre la disciplina urbanistica dell’intero territorio comunale. "Le scelte urbanistiche saranno orientate, come previsto nel programma di mandato del sindaco, prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle trasformazioni", evidenziano da palazzo Garampi



Il PUG, attraverso la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, persegue l’obiettivo di rafforzare l’attrattività e competitività dei centri urbani e del territorio, elevandone la qualità insediativa ed ambientale tramite: la crescita e qualificazione dei servizi e delle reti tecnologiche, l’incremento quantitativo e qualitativo degli spazi pubblici, la valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico, il miglioramento delle componenti ambientali, lo sviluppo della mobilità sostenibile, il miglioramento del benessere ambientale e l’incremento della resilienza del sistema abitativo rispetto ai fenomeni di cambiamento climatico e agli eventi sismici.



Parallelamente alla formazione del PUG si procederà alla predisposizione del Piano Spiaggia.