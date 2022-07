Strappa un Rolex dal polso di un ragazzo, ma i Carabinieri bloccano la sua fuga

Cronaca

Rimini

| 11:33 - 28 Luglio 2022

Foto di repertorio.





Ieri pomeriggio (mercoledì 27 luglio) i Carabinieri di Rimini hanno arrestato un 34enne di nazionalità straniera, senza fissa dimora, autore di una rapina a danno di un 22enne riminese. I fatti sono avvenuti in viale Vespucci: l'arrestato ha avvicinato il giovane e gli ha strappato dal polso un Rolex del valore di 6500 euro. I Carabinieri, impegnati nei pattugliamenti del territorio, hanno assistito alla scena e fermato prontamente il 34enne, restituendo l'orologio alla vittima della rapina, leggermente ferita a causa del violento strattonamento. Il rapinatore è stato arrestato e in queste ore è a processo per direttissima.