Margherita Vicario protagonista della quarta serata del Verucchio Music Festival

| 11:27 - 28 Luglio 2022

Margherita Vicario.



Domani (venerdì 29 luglio) per la quarta serata del Verucchio Music Festival si ballerà energicamente con la travolgente musica e l’impetuosa vocalità di Margherita Vicario, accompagnata sul palco da una super band, composta da batteria, cori, basso, tastiera, trombone, sax contralto e tromba. Sarà uno show adrenalinico ed esplosivo quello che per questa data ha in serbo la cantautrice, da sempre molto affezionata alla dimensione live, in una gioiosa festa dove insieme alle nuove canzoni – tra cui il singolo Onde, lanciato a maggio – non mancheranno speciali hit del passato.



Tutti i concerti hanno inizio alle ore 21.30, mentre l’apertura porte è prevista a partire dalle ore 20.30.



Le prevendite sono on line sui siti Ticketone, Mailticket e Vivaticket o presso l’Ufficio IAT Verucchio.