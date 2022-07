Calcio RSM, il Murata si è presentato. Mister Sarti: 'Che emozione lavorare per questo club'

Sport

Repubblica San Marino

| 11:15 - 28 Luglio 2022

Il Murata Calcio si è presentato nella bella ed elegante cornice al Palace Hotel e poi ha fatto il brindisi di benvenuto alla nuova stagione sulla terrazza di Vivo Dj Party, sponsor del club assieme a Osteria da Giulio di Gianluca Francioni, Faster (posa pavimenti e rivestimenti) e Gattei Impianti.



Il presidente Davide Graziosi al fianco degli altri dirigenti ha fatto gli onori di casa, salutato nuovi e vecchi giocatori, lo staff; ha raccomandato serietà ed impegno per raggiungere il miglior traguardo possibile. “La rosa è stata molto rinnovata, dovremo trovare il giusto amalgama il più in fretta possibile; ci sono tante squadre agguerrite per cui bisognerà lottare e stringere i denti, però sono cautamente ottimista nella possibilità di raggiungere i playoff” le sue parole.



Il direttore sportivo Francesco Donnini: “Chi è qui è perché ha accettato di far parte di un progetto a lungo raggio e importante. Abbiamo puntato – ha detto rivolto alla squadra – su giocatori collaudati ma soprattutto su uomini veri, che ci mettono passione in quello che fanno. E’ vero che abbiamo cambiato tanto, ci vorrà quindi tanto lavoro e pazienza e sarà fondamentale il vostro contributo che sono certo non mancherà”.



Il tecnico Roberto Sarti si è detto emozionato per aver avuto l’incarico di guidare un club blasonato come il Murata che ha vinto scudetti e Coppe: “Ringrazio la società per avere scommesso su di me, ritorno in campo da primo allenatore e sono onorato di farlo con il Murata – ha detto – al fianco di uno staff valido, che lavorerà a contatto stretto con me e anzi sarà parte di me. Un ruolo importante lo avete voi giocatori, sul campo e fuori perché più il gruppo sarà affiatato più sarà meno difficile fare bene sul campo. E ricordate che quello – aggiunge indicando lo stemma sulla maglia da gioco – è ciò che unisce tutti noi e non va mai tradito. Questa è una maglia pesante, va indossata con onore”.

Il 2 agosto inizierà la preparazione a Montecchio con tre allenamenti nella prima settimana e poi tutti i giorni.

Le prime amichevoli sono state fissate: sabato 13 agosto alle ore 15 a Fiorentino contro il Gatteo Mare; sabato 20 agosto contro il Fiorentino (sede da definire); sabato 27 agosto a Montecchio alle ore 15 contro i Delfini Rimini.