Scopri l’Open Banking

| 11:05 - 28 Luglio 2022

Se vuoi sapere cos’è l'Open Banking, cosa fa e a quali rischi espone sei nel posto giusto.

Esamineremo insieme una panoramica sull’open Banking a prova di principiante.

Anche se è la prima volta che senti parlare di Open Banking cercheremo di fornirti tutte le informazioni essenziali con un linguaggio molto semplice.



Cos’è l’Open Banking? Open Banking significa letteralmente Dati bancari aperti, ma cos’è? È una pratica bancaria che si occupa di fornire ai fornitori di servizi finanziari terzi l’accesso ai dati finanziari e delle transazioni bancarie e non bancarie tramite l’API. Crea quindi una rete di collegamento tra le banche, i fornitori di servizi finanziari terzi e i conti e i dati del consumatore. Per saperne di più clicca su kevin.eu. I fornitori terzi sono in linea generale dei fornitori di servizi finanziari online che ottengono l’accesso ai dati finanziari del consumatore dopo che lui ha dato il proprio consenso all’istituto bancario.

A cosa serve? L’Open Banking serve:



A condividere facilmente e in modo sicuro i propri dati finanziari con fornitori terzi di servizi finanziari. Questo è possibile grazie all’API, cioè Application Programming Interface.

Le API agevolano il passaggio dei dati finanziari velocizzando magari il trasferimento di un conto corrente da un istituto bancario ad un altro istituto bancario. Un altro compito delle API è quello di analizzare i dati finanziari dei consumatori per poter consigliare loro prodotti e servizi più adeguati alle loro esigenze rispetto a quelli attuali. Inoltre, è estremamente utile nell’ambito dei prestiti. L’Open Banking potrebbe, infatti, aiutare l’istituto finanziario ad avere un quadro finanziario completo del consumatore prima di offrirgli un prestito.

Ma aiuta anche il consumatore ad analizzare la propria situazione così da decidere quali mosse finanziarie attuare e se sia il caso o meno di indebitarsi. L’Open Banking ha il vantaggio di spingere i grandi istituti finanziari ad entrare in competizione con i piccoli istituti finanziari. Così vi è una notevole riduzione dei costi per il consumatore, nuove tecnologie messe a disposizione e più servizi offerti.

Sopra abbiamo elencato i numerosi vantaggi e usi dell’Open Banking, però, come qualsiasi cosa ha degli svantaggi.Può mettere in pericolo i dati finanziari dei consumatori, visto che l’istituto di credito li condivide con gli istituti terzi. Ma può anche mettere a rischio la sicurezza economica del consumatore. Infatti, l’API consente di condividere le informazioni finanziarie con istituti e app finanziarie terze che potrebbero essere dannose.Abbiamo cercato di spiegarti in modo obiettivo e semplice cos’è il sempre più diffuso Open Banking, a cosa serve e quali potrebbero essere i possibili rischi o svantaggi.Se sei un consumatore puoi riflettere su come l’Open Banking potrebbe aiutarti a gestire e controllare meglio le tue finanze. Se, invece, sei il proprietario di un’attività puoi riflettere se l’Open Banking potrebbe o meno aiutarti nella tua attività online e non.Naturalmente tieni presenti tutti i vantaggi e i rischi legati al suo utilizzo nel valutare se sia adeguata alle tue esigenze.