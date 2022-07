Il grande caldo 'inquina' le acque del mare: scattano divieti di balneazione sulla Riviera

Attualità

28 Luglio 2022

Arrivano i divieti di balneazione sulle spiagge del litorale riminese, dopo le rilevazioni fatte dal personale di Arpae nella giornata di martedì (26 luglio). I campionamenti effettuati i 98 punti lungo la costa emiliano romagnola hanno fatto emergere il superamento dei limiti normativi in 28 punti, 26 della provincia di Rimini (QUI l'elenco ).



Acque dunque non idonee alla balneazione per cause, si sospetta, a causa delle eccezionali ondate di caldo dell'estate 2022 e alla temperatura elevata dell'acqua (circa 30 gradi), con scarso ricambio delle acque e prolungata assenza di ventilazione, senza tralasciare la mancata diluizione, a causa della siccità, delle immissioni dei corsi d'acqua, che poi arrivano a mare.



Nelle prossime ore saranno affettuati i campionamenti aggiuntivi. In caso di rientro nei parametri, i divieti di balneazione sarebbero revocati.



Per ciò che concerne le ordinanze (attesa quella del comune di Rimini), a Riccione stop ai bagni a Riccione Fogliano Marina, al porto canale, alla foce del Marano e alla colonia Burgo; a Misano il divieto scatta dal confine con Riccione, a 600 metri a sud del Rio Alberello e da 150 metri a nord, sempre dal Rio Alberello, fino a 150 metri a sud del Rio Agina; stop alla balneazione per 294 metri nel tratto Cattolica - Torrente Ventena 50 MN. Infine Bellaria Igea Marina, nel tratto di congiunzione con Torre Pedrera, per 450 metri.