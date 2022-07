Contributi centri estivi, dal governo 331.000 euro per la provincia di Rimini

Attualità

28 Luglio 2022

Il governo ha stanziato 58 milioni di euro da distribuire agli enti locali per l'organizzazione dei centri estivi. Come riferisce il deputato emiliano romnagnolo Marco DI Maio, alla regione Emilia Romagna sono destinati 4,2 milioni di euro, alla provincia di Rimini 331.000 euro.



“La misura – spiega Di Maio – pensata e voluta dalla ministra della Famiglia Elena Bonetti, conferma il valore sociale ed educativo delle attività organizzate dagli enti e dalle associazioni nel periodo estivo. Non si tratta solo di un servizio di aiuto alle famiglie, ma di un vero e proprio pilastro per l’inserimento dei ragazzi e ragazze nella comunità. Per ottenere questo risultato, la Ministra ha scelto di utilizzare tutte le risorse che il suo Dipartimento aveva a disposizione per questa finalità. I contributi sono destinati alle attività svolte da giugno a fine dicembre, anche in modo retroattivo, e potranno essere erogati direttamente dal Comune agli organizzatori o alle famiglie per abbassare i costi”



I CONTRIBUTI Rimini 144.842,35, Riccione 31.624,34, Santarcangelo di Romagna 22.923,43, Bellaria-Igea Marina 20.212,59, Cattolica 14.584,80, Misano Adriatico 14.341,20, Verucchio 10.955,78, Coriano 10.855,84, San Giovanni in Marignano 9.887,68, Montescudo-Monte Colombo 8.063,80, Morciano di Romagna 7.639,06, San Clemente 6.839,55, Novafeltria 6.464,78, Poggio Torriana 5.746,47, San Leo 2.979,42, Saludecio 2.848,25, Montefiore Conca 2.386,04, Pennabilli 1.998,77, Sant’Agata Feltria 1.411,63, Mondaino 1.143,05, Talamello 1.036,86, Gemmano 1.011,88, Montegridolfo 1.011,88, Maiolo 712,06, Casteldelci 293,57