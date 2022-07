Solidarietà agli Alpini: la risoluzione fa scoppiare la bagarre nell'aula regionale

Attualità

Rimini

| 09:53 - 28 Luglio 2022

Adunata degli Alpini a Rimini.



Momenti di tensione ieri (mercoledì 27 luglio) nell'assemblea legislativa della regione Emilia Romagna, in merito a una risoluzione presentata dalla Lega a sostegno del corpo degli Alpini, con la quale si proponeva l'intitolazione alle penne nere di un luogo pubblico per ogni città della regione, e a una seconda risoluzione di Fratelli d'Italia, in cui si chiedeva di esprimere solidarietà agli Alpini sulla vicenda delle molestie: "per quanto deprecabili - evidenzia l'ordine del giorno - gli episodi non possono mettere in discussione la storia centenaria, le gesta eroiche e i valori del Corpo degli Alpini", la cui immagine è stata invece "lesa da comportamenti di singoli individui".



A questi due documenti in un primo momento, riporta l'agenzia Dire, è stata abbinata anche la risoluzione del Pd che, facendo riferimento ai fatti di Rimini, propone di "rafforzare la prevenzione di comportamenti e situazioni che espongano donne e ragazze a molestie e violenze durante lo svolgimento di grandi eventi". Dopo alcune verifiche, il documento dem è stato scollegato dagli altri due. Ma, come riporta l'agenzia Dire, è scoppiata la polemica. "Sono basito - ha attaccato Michele Barcaiuolo, consigliere regionale Fdi - la risoluzione del Pd è da querela. Nessun alpino a Rimini potrà essere condannato per molestie, perchè sono scaduti i termini per le denunce e perchè l'unico caso pendente è stato archiviato". Piuttosto, insiste Barcaiuolo, "si chieda scusa agli Alpini per i fiumi di inchiostro che hanno leso l'immagine del Corpo".



Sulla stessa linea il capogruppo della Lega, Matteo Rancan. "La risoluzione del Pd è profondamente offensiva e diffamatoria in alcuni passaggi - accusa - si danno per certe le molestie". Anche per il leghista Michele Facci, "questo documento grida vendetta. C'è una visione ideologica e faziosa". E per Valentina Stragliati, consigliera del Carroccio, "è un Odg inopportuno e irricevibile, generalizza le accuse a tutto il Corpo". Risponde agli attacchi Marcella Zappaterra, capogruppo dem. "Non siamo noi a gettare fango sugli Alpini - assicura- quella di Rimini è una vicenda dolorosa che è già stata accantonata". Igor Taruffi, capogruppo di Emilia-Romagna Coraggiosa, aggiunge: "Facciamo uno sforzo tutti per trovare una soluzione condivisa e un testo comune - suggerisce - facendo un passo avanti su un tema serio, importante e delicato". Ma i toni dello scontro non accennano a scendere, fino al battibecco in aula tra Rancan e Giulia Pigoni della lista Bonaccini.



Tra i due volano anche parole grosse: "Adesso stai zitta, non mi interrompere", la apostrofa il leghista. "Stai zitta lo dici a tua sorella", risponde la consigliera di Azione. La stessa Pigoni, insieme alla dem Manuela Rontini, propongono anche alcuni emendamenti al testo della Lega per arrivare a una risoluzione condivisa. Ma il dibattito va per le lunghe e alla fine termina il tempo a disposizione dell'aula. "L'Assemblea legislativa non ha né voluto né trovato il tempo per votare una risoluzione di solidarietà agli Alpini- afferma Giancarlo Tagliaferri di Fdi- oggetto di calunnie durante la loro ultima adunata a Rimini. Il Pd e l'estrema sinistra, dopo che per mesi hanno cavalcato il più bieco antipatriottismo, hanno impedito che i lavori d'aula proseguissero oltre l'orario stabilito. Così la risoluzione di Fdi è rimasta in stallo e il Consiglio regionale si è concluso con un nulla di fatto". Replica Pigoni. "Se i nostri emendamenti fossero stati accolti- spiega- avremmo votato. Quanto invece è successo nei miei confronti, rivela la Lega per quello che è: incapace di gestire le relazioni istituzionali e di riconoscere il ruolo dei colleghi eletti".