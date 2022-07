Kart e SuperCar, i piloti della Scuderia San Marino in gara a LeMans e Spa

Sport

Marchioro in azione.



L’ultimo fine settimana di giugno si prospetta all’insegna della lingua francese per i piloti della Scuderia San Marino, impegnati su pista con i kart e SuperCar.



Già in Francia da lunedì, Giacomo Marchioro prenderà parte alla quarta edizione del Rotax Max Challenge International Trophy, che quest’anno si corre sul tracciato di Le Mans a due passi da quello utilizzato anche per la storica 24 ore. Un impegno senza dubbio importante e di prestigio per il pilota sammarinese, che intervistato poco prima delle prove sulla pista francese ci ha raccontato le sue sensazioni e obiettivi sulla competizione. “Sono consapevole che il livello è molto alto, in totale ci sono 101 piloti, i più forti della categoria. Prenderò questa gara come un’esperienza dalla quale potrò crescere molto. Dovrò essere bravo a gestire la qualifica e trovare il giusto spazio sull’asfalto. Non ho aspettative a livello di classifica, ma punto a fare il meglio possibile. - conclude - “Questa per me non è la prima gara internazionale, visto che l’anno scorso ho vinto il campionato italiano e ho preso parte a una gara in Bahrein con 72 piloti, i primi di ogni campionato nazionale, dove ho chiuso con un buon 11° posto.”



Marchioro, che partecipa al Campionato Italiano Rotax, ci racconta anche di come sta andando la sua stagione: “Siamo arrivati alla sesta gara e al momento occupo la terza posizione in classifica generale. Sono partito bene vincendo le prime due gare, poi ho perso terreno a causa di alcuni problemi ed errori miei nelle prove successive. Mancano due round e la finalissima (dove i punti assegnati ai piloti raddoppiano, ndr) e punterò a fare il massimo. Sono contento della velocità mostrata fino a questo momento, per me si tratta della prima volta nella categoria Rotax Max Senior, quindi sono soddisfatto.”



Sul celebre circuito di Spa-Francorchamps in Belgio correranno, invece, le SuperCar dove saranno diversi i piloti della Scuderia sammarinese coinvolti. Si parte da Mattia Drudi, che gareggerà nel campionato GT World Challenge la TotalEnergies 24 ore di Spa per una serie di test in vista del sesto impegno in calendario che si terrà a Misano. Per il Lamborghini Super Trofeo Europa saranno coinvolti Emanuel Colombini, Emanuele Zonzini, Luciano e Donovan Privitelio. Infine, per il GT4 European Series nella categoria Am il pilota biancazzurro Paolo Meloni farà squadra con Massimiliano Tresoldi.