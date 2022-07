Rimini, assalti alle Bmw: rubati cruscotti digitali e volanti

Cronaca

Rimini

| 08:55 - 28 Luglio 2022

Una delle auto colpite dai ladri.



Immagini che parlano da sole: gli interni di un'auto di lusso devastati, senza volante, smontato come i cruscotti digitali. É solo uno dei colpi portati a termine a Rimini, nelle ultime settimane, da un'ignota banda di predoni, che fa razzie sulle auto parcheggiate, con danni ingenti per i proprietari. I malviventi, abili a sviare sistemi d'allarme e a non farsi scoprire, si impossessano di volanti e cruscotti digitali per poi immetterli, come ricambi, in un mercato nero evidentemente sempre molto florido. Le auto "preferite" dai predoni, nei loro raid, sono le Bmw.