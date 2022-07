Rimini Calcio, in amichevole 12 reti alla Bagnese

Sport

Rimini

| 08:02 - 28 Luglio 2022

Piscitella (foto Venturini).



Seconda sgambata per il Rimini, che dopo la partita in famiglia, è sceso in campo contro la Bagnese, formazione di Prima Categoria, regolata con 12 reti, equamente ripartiti per tempo. Gaburro, senza Allievi e Tonelli acciaccati, ha schierato la possibile formazione titolare con tre eccezioni, Panelli per Allievi e due giovani, De Rinaldis per Rossetti e il baby Marconi sulla destra in attacco, al posto di Gabbianelli, entrato nella ripresa. Nella prima frazione sono andati a segno tutti gli attaccanti (per Marconi anche un palo) e Pietrangeli, autore di una doppietta. Nella ripresa formazione totalmente rivoluzionata per 10/11 e altri sei gol: quattro portano la firma di Piscitella.



Bagnese - Rimini 0-12

Reti: 13' e 33' Santini, 23' Marconi, 26' e 31' Pietrangeli, 34' Sereni, 46' Accursi, 50', 69, 70' e 77' Piscitella, 83' Rossetti.



Formazione Rimini 1° tempo (4-3-3): Galeotti - Laverone, Pietrangeli, Panelli, Acquistapace - Delcarro, Pasa, De Rinaldis - Marconi, Santini, Sereni.



Rimini 2° tempo (4-3-3): Zaccagno - Bianchi, Nastase, Panelli, Haveri - Cherubini, Tanasa, Rossetti - Gabbianelli, Accursi, Piscitella.