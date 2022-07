Calcio C, l'Imolese esonera Gaetano Fontana e assume Mauro Antonioli

Sport

Rimini

| 18:30 - 27 Luglio 2022

Mauro Antonioli.

A poche ore dal raduno l'Imolese ha esonerato via pec il tecnico Gaetano Fontana e poco dopo ha annunciato il nuovo mister: si tratta di Mauro Antonioli, 54 anni, il quale torna su una panchina romagnola dopo aver allenato in passato il Bellaria e la Ribelle e il Ravenna dal 2016 al 2018 con tanto di promozione in serie C. Antonioli, che giorni fa aveva rifiutato la panchina della Sammaurese, viene dalla sfortunata esperienza di San Benedetto del Tronto dopo quella di Fermo.

Per la cronaca, Antonioli è stato giocatore rossoblù nella stagione 2005-06. Il vice di Antonioli sarà Ivan Piccoli, Erik Turrini (l’anno scorso Primavera) sarà il preparatore dei portieri, Alessandro Monduzzi confermato nel ruolo di preparatore atletico.

Intanto dal Lentigione arriva il nuovo acquisto: l’esterno sinistro classe 2001 Giuseppe Agyemang.