Calcio, Conference League: La Fiorita travolta dal Ballkani (6-0)

18:02 - 27 Luglio 2022





Si chiude con un ko per 6-0 l’estate europea de La Fiorita a Pristina per la sfida di ritorno del secondo turno di qualificazione di Uefa Europa Conference League. Davanti al proprio pubblico il Ballkani conferma le qualità viste al San Marino Stadium ma sul risultato finale pesa anche l’espulsione a inizio ripresa di Romagna, che ha complicato oltremodo la missione dei gialloblù.



Il tabellino

BALLKANI-LA FIORITA 6-0



BALLKANI (4-3-3): Ljulijanović; Thaci, Dellova (9 ’st Sinani), Thaqi (24’ st Kapra), Abazi; Korenica (17’ st Potoku), Kuĉ, (16’ st Emërllahu) Zyba; Grispshi (24’ st Berisha), Rrahmani. A disp.: Balaj, Frasheri, Shala, Hoffman, Maksutaj, Solomon. All.: Dja



LA FIORITA (4-3-1-2): Venturini; Brighi, Romagna, Fatica, Grandoni; Semprini (36’ st Bonifazi), Palazzi (9’ st Pedrelli), Amati; Grassi (42’ st Hoxha); Rinaldi (42’ st Caruso), Jaupi (1’st Pancotti). A disp.: Vivan, Neri, Di Meo. All.: Lasagni.



ARBITRO: Ladebäck (SWE)



RETI: 6’, 8’ e 24’ st Rrahmani, 27’ st e 45’ st Abazi, 29’ st Krasniqi.



AMMONITI: Romagna, Amati, Grassi,



ESPULSO: all’8’ st Romagna per somma di ammonizioni