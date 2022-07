Basket C Silver, Angels: conferma per James e Buzzone

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:57 - 27 Luglio 2022

Daniel James.





Angels Santarcangelo comunica che Daniel James, ala di 202 centimetri classe 2004 difenderà ancora i colori gialloblù la prossima stagione.

Daniel è già stato protagonista nella sua prima esperienza senior in C Silver mettendo a referto 10.9 punti a partita. Il suo percorso di crescita proseguirà partecipando al campionato Under 19 Eccellenza in collaborazione con RBR.

Anche Niccolò Buzzone quest’anno vestirà ancora la canotta Angels. “Buzzo” è una delle bandiere degli Angels dalle quali ripartire. Entusiasmo, dedizione, impegno lo contraddistinguono e rendono una pedina fondamentale per la squadra e tutto l’ambiente.

Niccolò Buzzone: "Sono felice di rimanere per un progetto ambizioso. Si prospetta un anno importante per me e la società. Cercherò di migliorare sempre di più per me e per la squadra”.