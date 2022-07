Cade con lo scooter mentre rientra con la spesa e si schianta contro un pino

Cronaca

Cattolica

| 17:07 - 27 Luglio 2022

La Polizia Locale e i sanitari sul luogo del sinistro, foto Ballante.

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi (mercoledì 27 luglio) per una donna, rimasta ferita in un'incidente stradale che poteva avere gravi conseguenze. I fatti sono avvenuti a Cattolica intorno alle 14.30: la donna, in sella al suo scooter, stava percorrendo via Francesca da Rimini, quando, dopo essersi lasciata alle spalle la caserma dei Carabinieri, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un pino. Ignote le cause dell'incidente, i cui rilievi sono stati affidati alla polizia locale: forse una spiegazione potrebbe essere l'ingombro dato dalle buste della spesa, che la scooterista aveva caricato a bordo. Il personale del 118, dopo i primi soccorsi, ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza per il ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena. La donna non è comunque in pericolo di vita.