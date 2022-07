Sorpresa al ristorante: Carlo Cracco pranza e scatta foto con il proprietario

Attualità

Pennabilli

| 07:36 - 28 Luglio 2022

Carlo Cracco con Simone De Silvestri, proprietario con la famiglia del Lago Verde (foto da Facebook).



Lo scorso venerdì (22 luglio) al Lago Verde, struttura alberghiera di Soanne, nel comune di Pennabilli, si è registrato un certo fermento per la presenza di un ospite vip. Legato in matrimonio a una donna di Santarcangelo, i cui parenti sono originari dell'Alta Valmarecchia, lo chef Carlo Cracco infatti ha deciso di trascorrere con famiglia e amici una giornata di relax nella struttura, posta nelle vicinanze del lago di Soanne e all'ingresso del Parco Sasso Simone e Simoncello, sfuggendo dall'opprimente calura di città.



L'arrivo di Cracco è stato inaspettato: aveva prenotato, non a suo nome, un tavolo da dieci persone per il pranzo. Al suo arrivo in piscina, c'è stata ovviamente grande sorpresa da parte di tutti gli altri ospiti. "É stato gentile, disponibile, non si è atteggiato assolutamente come invece ci si aspetta da un vip", raccontano i proprietari dell'albergo, che incassano anche i complimenti dello chef, felice di riassaporare le specialità della cucina romagnola, come i tortellacci al tartufo nero. Nella giornata di relax trascorsa nel verde dell'Alta Valmarecchia, Cracco si è cimentato anche in una concitata partita di burraco con il novafeltriese Gigi Biondi, conduttore radiofonico, animatore nei locali e scrittore, che in un momento concitato della sfida ha scherzosamente accusato il suo rivale di barare. "Eh, ma noi personaggi dello spettacolo siamo così", ha replicato, sorridendo, il noto chef, che ha sorpreso tutti. Ci si aspettava il personaggio ombroso e severo del reality Masterchef, invece è stata scoperta una persona ironica e brillante.



ric. gia.