Perticara Calcio, una mostra fotografica per celebrare 90 anni di storia

Sport

Perticara

| 07:47 - 28 Luglio 2022

I giocatori del Perticara 2019 festeggiano la promozione in Prima Categoria: torneranno in campo per una speciale partita.



Prima la festa per la permanenza in Prima Categoria, conquistata ai playout, poi quella per celebrare il 90esimo compleanno della società. Il 2022 è un anno ricco di festeggiamenti per i sostenitori del Perticara Calcio, una realtà sportiva che custodisce con orgoglio una ricca storia. E in quest'estate bollente, la società dalla presidente Gloria Franceschetti promuove diverse suggestive iniziative.



Dal 30 luglio, infatti, immagini di 90 anni di storia faranno parte di un'esposizione fotografica allestita nella sede della pro loco in via Oriani 38: la mostra fotografica sarà aperta al pubblico fino al 20 agosto. L'inaugurazione di sabato 30 luglio è in programma alle 18, alla presenza del sindaco Stefano Zanchini e del presidente della pro loco Cesare Bianchi. Domenica 31 luglio è invece in programma un altro appuntamento molto atteso dalla comunità perticarese: dalle 21 lo stadio Valsecchi Dall'Ara è la cornice dell'evento "Quegli degli anni '70 e dintorni". Una vera e propria reunion di calciatori del trentennio '70-'80-'90, ospiti della serata, assieme a Ido Rinaldi, storico e scrittore autore dei libri sulla storia del Perticara.



A proposito di storia, il Perticara è pronto a celebrare una sua icona: Mirco Casadei Parlanti, che attacca le scarpette al chiodo definitivamente all'età di 59 anni (i 60 li festeggerà a dicembre) dopo aver totalizzato 639 gol in carriera. Alle 20, allo stadio Valsecchi, una selezione di giocatori del Perticara, compagni di squadra di Casadei Parlanti, affronterà la Sampierana. Ci saranno quindi i giocatori del Perticara vincitori della Coppa Emilia Romagna del 2007, quelli vincitori del campionato di Seconda Categoria del 2012 e dei playoff di Seconda Categoria del 2019.



ric. gia.