Covid Rimini: sette decessi, contagi in calo rispetto alla scorsa settimana

Attualità

Rimini

| 16:16 - 27 Luglio 2022

Bollettino Covid 27 luglio 2022.



Negli ultimi giorni in provincia di Rimini si sono registrati sette decessi di persone positive al Sars-CoV-2: quattro donne di 64, 90, 97 e 98 anni, tre uomini di 79, 81 e 88. I 488 nuovi positivi confermano la tendenza al calo della curva epidemiologica: una settimana fa, di mercoledì, si erano registrati oltre 700 contagi. In terapia intensiva le persone ricoverate rimangono 5 giorni.



In regione il bollettino di oggi (mercoledì 27 luglio) registra 23 decessi (alcuni come detto risalgono ai giorni scorsi), 4187 nuovi casi e un calo dei ricoveri. In terapia intensiva sono 45 (-3), a fronte di 4 dimissioni e un nuovo ricovero, mentre negli ospedali della regione i positivi al Sars-CoV-2, compresi ovviamente pazienti ricoverati per altre patologie, scendono a 1777 (-27).