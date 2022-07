Mercato di Riccione, assegnati i posteggi definitivi per gli operatori dei viali Diaz e Ruffini

Attualità

Riccione

| 16:09 - 27 Luglio 2022

Mercato di Riccione (foto di repertorio).



Da venerdì prossimo (29 luglio) gli ambulanti del mercato di Riccione dei viali Diaz e Ruffini, lato Cattolica, potranno occupare i nuovi posteggi definitivi. Lo comunica l'amministrazione comunale della Perla Verde: i nuovi posteggi, che hanno ottenuto il parere positivo dei vigili del fuoco in merito alla sicurezza della nuova collocazione, allungheranno il mercato fino alla stazione ferroviaria, "così da rendere più semplice anche per i nostri turisti raggiungere e apprezzare, durante una piacevole passeggiata il mercato storico della nostra città”, evidenzia la sindaca Daniela Angelini.



Nel dettaglio, dei 54 banchi coinvolti nello spostamento, la scelta di 6 operatori si è rivolta sui posteggi liberi di Piazza Unità, mentre i restanti hanno optato per gli spazi disponibili di Viale Diaz lato Rimini e Piazzale Fabrizi, nel rispetto delle dimensioni originariamente concesse.