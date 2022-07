Covid Rimini: bollettino settimanale, il contagio rallenta. I dati comune per comune

Attualità

Rimini

27 Luglio 2022

Il bollettino settimanale della provincia di Rimini (18-24 luglio).



Da due settimane i casi di contagio da Sars-CoV-2 in provincia di Rimini sono in calo. Se una settimana fa la diminuzione era più contenuta, da 4385 a 4807 nuovi casi, nella settimana dal 18 al 24 luglio il segno meno è più consistente, con 3203 nuovi positivi. I casi attivi in totale sono 4051. Nel report della settimana appena trascorsa, per la prima volta, appaiono i dati di Montecopiolo e Sassofeltrio. I due comuni, da inizio pandemia, hanno registrato in totale, rispettivamente, 54 e 140 positività; i casi attivi sono rispettivamente 7 e 25.



NUOVI CASI



Rimini 1478

Riccione 335

Cattolica 234

Santarcangelo di Romagna 184

MIsano Adriatico 115

Coriano 114

Bellaria Igea Marina 111

San Giovanni in Marignano 96

Montescudo Monte Colombo 83

Novafeltria 72

Verucchio 67

Morciano di Romagna 65

San Clemente 47

Poggio Torriana 35

Saludecio 26

San Leo 25

Sassofeltrio 21

Montefiore Conca 20

Pennabilli 17

Mondaino 14

Montegridolfo 12

Gemmano 10

Sant'Agata Feltria 9

Monteocopiolo 5

Maiolo 4

Talamello 3

Casteldelci 1



CASI ATTIVI



Rimini 1828

RIccione 455

Cattolica 296

Santarcangelo di Romagna 220

Coriano 151

Misano Adriatico 159

Bellaria Igea Marina 136

San Giovanni in Marignano 119

Montescudo Monte Colombo 116

Morciano di Romagna 87

Novafeltria 84

Verucchio 67

San Clemente 58

Poggio Torriana 41

Saludecio 36

San Leo 29

Sassofeltrio 25

Montefiore Conca 23

Pennabilli 21

Montegridolfo 19

Mondaino 17

Sant'Agata Feltria 13

Gemmano 10

Talamello 8

Maiolo 7

Montecopiolo 7

Casteldelci 3