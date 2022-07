Grande successo per gli eventi di divulgazione a Montefiore Conca

Attualità

Montefiore Conca

| 15:33 - 27 Luglio 2022







Con l'appuntamento andato in scena sabato scorso, alla presenza del filosofo e autore Umberto Galimberti, è calato il sipario sugli eventi di cultura e divulgazione che durante il mese di luglio hanno animato l'Arena della Rocca di Montefiore Conca. Un mini-festival pensato e ideato da Roberto Amalfitani e Arianna Piermarini, con la collaborazione e la partecipazione del Comune di Montefiore Conca e dell'associazione culturale Aktivamente. I numeri certificano la buona riuscita della prima edizione di un nuovo format destinato con ogni probabilità a essere riproposto anche nei prossimi anni. Tutte e quattro le serata – alla presenza di ospiti di fama nazionale – hanno riscosso un grande successo di pubblico.



Sul palco si sono avvicendati la criminologa Roberta Bruzzone che ha presentato il suo libro “Favole da incubo”; il giornalista Mauro Valentini con la sua inchiesta-verità sulla tragica storia di Marco Vannini; l'astronauta Umberto Guidoni che ha incantato il pubblico con il suo racconto delle meraviglie dello spazio; e infine Umberto Galimberti con una serata di approfondimento sul tema della condizione giovanile. L'appuntamento con Galimberti, nello specifico, ha regalato all'Arena della Rocca un tutto esaurito, con oltre 600 persone arrivate appositamente da tutta la provincia (e non solo) per l'incontro con il filosofo. Gli organizzatori e l'amministrazione comunale montefiorese esprimono soddisfazione per le quattro iniziative: segno che è possibile risvegliare l'interesse del pubblico non solo con iniziative di intrattenimento, ma anche con momenti di divulgazione dedicati a temi culturali, scientifici e di attualità.