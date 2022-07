Ancora turisti rapinati a Riccione, via cellulare e portafoglio a due ragazze

Cronaca

| 15:25 - 27 Luglio 2022

Tre giovani di origine straniera, residenti in Lombardia, sono stati denunciati in relazione a una rapina avvenuta nel corso della notte tra martedì e mercoledì (26-27 luglio) a Riccione. Il gruppetto ha avvicinato e minacciato due giovani turiste, facendosi consegnare smartphone e portafogli, contenenti decine di euro. I Carabinieri, chiamati sul posto dalle due ragazze rapinate, hanno avviato le ricerche dei responsabili, rintracciandoli poco dopo. Ancora avevano con loro la refurtiva. Durante le procedure di identificazione, in Caserma, uno dei tre ha dato in escandescenze, danneggiando una finestra. É stato così arrestato in flagranza per danneggiamento aggravato.