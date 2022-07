Riccione, venditori abusivi e pr nel mirino della polizia locale

Cronaca

Riccione

| 13:37 - 27 Luglio 2022

La merce sequestrata martedì (26 luglio) ai venditori abusivi di Riccione.



Martedì sera (26 luglio) a Riccione quindici agenti di polizia locale, affiancati da due unità cinofile, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Primo obiettivo contrastare i fenomeni di abusivismo commerciale nelle aree pedonali e in zona Marano, in particolar modo l'argine del fiume. Oltre 400 i pezzi di bigiotteria e chincagliera sequestrati: merce in parte abbandonata, in parte invece confiscata a venditori sanzionati. I verbali complessivamente hanno superato quota 10.000 euro.



La polizia locale ha diretto le proprie attenzioni anche sulle persone che assillano i passanti, chiedendo loro denaro da devolvere a favore di fantomatiche associazioni benefiche. Sono state sei, in questo caso, le persone identificate e sanzionate.



ATTIVITA' DEL WEEKEND Nello scorso fine settimana la polizia locale ha effettuato le consuete attività di controllo sul territorio. Tre equipaggi hanno affiancato polizia e Carabinieri nel controllo di piazzale Roma, viale Ceccarini, viale Danti e la stazione ferroviaria; due hanno invece effettuato controlli per il rispetto degli orari di diffusione della musica nei locali, mentre un sesto equipaggio ha affiancato i Carabinieri nelle attività di controllo dell'arenile a bordo di mezzi fuoristrada. Sei i "pr" identificati e sanzionati tra i viali Ceccarini e Dante.