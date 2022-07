Bellaria, due nuove moderne isole ecologiche nel cuore della fascia turistica

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:24 - 27 Luglio 2022

Le nuove eco smarty a Bellaria Igea Marina.







Sono operative da qualche giorno a Bellaria Igea Marina due innovative casette Eco Smarty per permettere ai cittadini di conferire i rifiuti anche in giorni diversi da quelli del ritiro, da parte del personale di Hera, previsti dal calendario della raccolta porta a porta.



Le due nuove isole ecologiche si trovano in piazzale Gramsci e in via Quintiliano, ad angolo con via Tibullo, nel cuore della fascia turistica e in prossimità dei due centri commerciali naturali di Bellaria e di Igea Marina. Accolgono sei contenitori l’una a cui si accede liberamente senza tessera, potendovi conferire 24 ore su 24 carta, plastica e lattine, vetro, organico e indifferenziato.





Inoltre le Eco Smarty sono strutture modulari dotate di pannello fotovoltaico per renderle autosufficienti dal punto di vista energetico, sensore di rilevamento del livello di riempimento con trasferimento dati alla base operativa e video sorveglianza. "Un’attivazione preziosa per cittadini e turisti, quindi, che si inserisce nel percorso tracciato dall’amministrazione e volto a un sistema sempre più sostenibile nella raccolta e nella gestione dei rifiuti, in cui soddisfare da un lato le esigenze di carattere ambientale e dall’altro quelle attinenti al decoro e alla qualità architettonica dello spazio urbano", evidenzia l'amministrazione comunale.