Cescot Rimini festeggia i 40 anni con uno speciale contest

Attualità

Rimini

| 13:11 - 27 Luglio 2022

Corsi di cucina al Cescot di Rimini.



Cescot Rimini festeggia 40 anni da protagonista nel mondo della formazione professionale. Quattro decenni in cui l'agenzia formativa di Confesercenti è cresciuta e si è innovata, consolidandosi nel tempo come supporto concreto per la ricerca di lavoro, l’evoluzione delle carriere, la nascita e la crescita dell’impresa.

Per aprire il programma di eventi celebrativi che culmineranno nel mese di settembre, Cescot lancia il contest “La formazione che vorrei”, in cui ognuno può diventare “sceneggiatore” di un film che racconta il proprio corso ideale. Partecipare è molto semplice: basta andare sul sito del concorso bit.ly/3nN5srp e rispondere alle domande, che accompagneranno nella “stesura” del film.

Le proposte più originali e divertenti verranno pubblicate sulla pagina Facebook di Cescot Rimini e ogni partecipante riceverà vantaggiosi buoni sconto offerti dai partner dell'iniziativa: i ristoranti Battigia 46, Notevolo e McDonald's via Flaminia, lo Spazio Conad Le Befane, gli store Terranova, le borse Riama Bag, Kratos prodotti per l'ufficio, la Libreria del Professionista e naturalmente sconti sui corsi Cescot.

Il contest terminerà a settembre con la proclamazione delle “sceneggiature” più brillanti. E' naturalmente già possibile partecipare per avere la possibilità di scegliere il buono sconto preferito.