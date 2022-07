Al Verucchio Festival arriva l'ironia non sense di Valerio Lundini

Eventi

Verucchio

| 13:09 - 27 Luglio 2022



Domani (giovedì 28 luglio) al Verucchio Festival sarà la volta dello spettacolo di Valerio Lundini & I Vazzanikki. “Il primo tour dopo il drammatico scioglimento” è il titolo di questo show musicale che vedrà il comico romano insieme alla sua band – presenza fissa al programma in onda su Rai2 Una pezza di Lundini – impegnato in un’esibizione rock’n’roll, con influenze anche dal mondo rockabilly e surf, alternate a diverse gag e momenti di improvvisazione per rendere il pubblico complice e partecipe di un’indimenticabile serata all’insegna dello spirito ironico e nonsense.

Tutti i concerti hanno inizio alle ore 21.30, mentre l’apertura porte è prevista a partire dalle ore 20.30.

Le prevendite sono on line sui siti Ticketone, Mailticket e Vivaticket o presso l’Ufficio IAT Verucchio.