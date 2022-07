Santarcangelo: arriva Market in da Street che unisce vintage, beverages e dj set

Eventi

| 12:55 - 27 Luglio 2022

Vintage, second hand, vinili, modernariato, artigianato, creatività e rarità di ogni genere. Ma anche beverages e dj set. Venerdì 29 e sabato 30 luglio dalle ore 18.30 a mezzanotte arriva Market in da Street, il primo speciale mercatino a Santarcangelo di Romagna che unisce tutto in un’unica piazza con tanti espositori selezionati. Un weekend per tornare indietro nel tempo, al vintage e alla voglia di estate. "Volete partecipare alle prossime edizioni come espositori? Se avete un'auto o moto storica d'epoca, bella e sistemata bene, potete inserirla nell'esposizione e la partecipazione all'evento sarà gratuita", spiegano gli organizzatori di Città Viva, associazione di commercianti santarcangiolesi. Info 3496377083