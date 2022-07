Il ricavato delle iniziative degli studenti del Volta-Fellini donato a Cuore21

Attualità

Riccione

| 10:02 - 27 Luglio 2022

Liceo Volta-Fellini per Cuore21.

Un esempio di solidarietà e sensibilità: i protagonisti sono i ragazzi del Liceo Volta – Fellini. Il rappresentante di classe giorni fa ha chiamato il responsabile di Cuore 21, associazione che lavora per i ragazzi con sindrome di Down e altre disabilità intellettive. Ebbene, il lavoro e le attività svolte dopo il lockdown sono state tante e i ragazzi hanno deciso di devolvere il ricavato a Cuore 21.



L'incontro



«Abbiamo ricevuto la comunicazione dal rappresentante d'istituto – spiega Massimo Pironi, il responsabile di Cuore 21 – che ha chiesto di incontrarci. Abbiamo accettato informandoli delle attività che svolgiamo e delle difficoltà, ma anche quanto gratificante sia vedere gli occhi dei nostri ragazzi brillare di felicità».



E' stato Davide Donati, il portavoce dell'istituto, a spiegare le iniziative intraprese: «Ci siamo impegnati per creare un talent show che potesse valorizzare le passioni extra-scolastiche dei nostri compagni coinvolgendo tutti gli studenti. Abbiamo creato abbigliamento e gadget per gli studenti, per contribuire al senso di appartenenza e nello stesso tempo per raccogliere un po' di fondi per sostenere progetti meritevoli. Abbiamo accumulato una bella somma, e ci sentivamo di sostenere il lavoro che Cuore21 realizza». E' stata una occasione piacevole per tutti i ragazzi: visitare il centro estivo e consegnare l'assegno di 600 euro all'associazione.