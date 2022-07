Tennis, 'Joma Junior Tour': brilla Alessandro Bacchini, bene anche Tommaso Buldrini

Sport

| 09:22 - 27 Luglio 2022

Al Tennis Club Riccione marcia spedita una bella tappa del circuito “Joma Junior Tour” Under 10-12-14-16, maschile e femminile. Nel primo tabellone Under 10 maschile, riservato agli Under 9, turno di qualificazione: Pietro Galimberti-Diego Gentile 6-4, 6-3, Riccardo Arcangeli-Diego Barchi 6-3, 6-2. Nel tabellone Under 10 parte bene sui campi di casa Alessandro Bacchini.

1° turno tabellone finale: Francesco Paganelli-Luca Magnoni 6-2, 6-0, Alessandro Bacchini-Matteo Rosti 6-2, 6-2, Davide Puddu-Riccardo Arcangeli 6-3, 6-1.

Under 10 femminile, 1° turno: Rachele Franchini-Petra Salvi 6-1, 6-1, Anita Amadio-Giorgia Stefani 6-0, 6-0, Caterina Cova-Waleska Lusini 6-1, 7-6.

Nell’Under 12 maschile in bella evidenza Tommaso Buldrini (Gt Rivazzurra). 3° turno: Tommaso Brandano-Enrico Curiazio 6-2, 1-6, 10-6, Ian Catallo-Tommaso Zanzini 6-2, 6-3, Emmanuele Bomba-Francesco Camagni 6-0, 6-0, Filippo Urbini-Mattia Brega 6-0, 6-3. Ottavi: Alessandro De Pascalis-Tommaso Righetti 6-3, 6-4, Tommaso Buldrini-Frederick Cortesi 6-3, 6-3.

Nell’Under 12 femminile la n.1 è Diletta Sabbioni, n.2 Lavinia Porisini, entrambe del Tc Riccione. 2° turno: Bianca Solazzi-Edith Valenti 6-3, 6-2, Anna Parmeggiani-Eleonora Maria Ciuffoli 6-4, 6-4, Gioia Angeli-Agata Bravin 6-3, 6-2.

Nell’Under 14 femminile 3° turno: Maria Vittoria Salvatori-Martina Castellani Mena 6-3, 6-1, Giada Fortini-Laura Gentili 6-2, 6-4.

Nell’Under 14 maschile 4° turno tabellone di 4°: Luca Lorenzi-Julian Manduchi 6-3, 5-7, 12-10, Jacopo Liverani-Gianfilippo De Palma 6-2, 6-0, Tommaso Mengoli-Diego Pensalfini 6-1, 7-6, Guido Giugliano-Filippo Quadrelli 6-4, 6-4.

Nel tabellone Under 16 maschile avanza Matteo Maria Colombo.

Nell’Under 16 femminile la giocatrice da battere è Vittoria Muratori (CT Rimini).

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.



