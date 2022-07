Braccano il ladro e chiamano la Polizia: arrestato grazie ai residenti

Cronaca

| 09:07 - 27 Luglio 2022

Beccato a rubare in una palazzina dai residenti del quartiere. E' successo a Rimini nei pressi del Largo Bordoni durante la serata di lunedì 25 luglio 2022, intorno alle 19:05. La Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un ragazzo ungherese per il reato di Rapina Impropria in Abitazione.

Segnalati i comportamenti sospetti dell'uomo al 112, sono subito giunti sul posto i poliziotti, mentre alcuni residenti che avevano assistito alla scena stavano bloccando il presunto ladro che, alterato, si dimenava con calci e pugni per fuggire a loro. I cittadini, scrive la Polizia, avevano preso in mano la situazione "con molta professionalità". A quanto pare l’uomo, poco prima, si aggirava stranamente tra le vie del quartiere e ad un certo punto, dopo essersi introdotto in maniera del tutto sospetta in un condominio, ne era uscito con un borsone nero di dubbia provenienza.

Successivamente si è scoperto che il borsone, contenente abbigliamento sportivo, era stato asportato dall’interno del condominio.

Accompagnato in Questura e subito dopo tradotto nel carcere di Rimini, l'uomo è in attesa dell’udienza di convalida.