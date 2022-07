Assolta la Sol et salus dall'accusa di truffa ai danni dello Stato

Cronaca

Rimini

| 07:55 - 27 Luglio 2022

La clinica Sol et salus.



Fine della vicenda giudiziaria che aveva colpito la clinica privata Sol et salus: assolta dal Tribunale di Rimini nella giornata di ieri (martedì 26 luglio) dalle accuse di truffa ai danni dello stato in quanto il fatto non sussiste. La clinica risulta quindi estranea dai fatti dalle accuse che si sono prorogate negli anni. La Gdf durante le indagini avrebbe scoperto che la clinica si faceva rimborsare dall'Ausl, in quanto struttura convenzionata, ricoveri non necessari. Alla Sol te Salus negli anni 2011 e 2012 sarebbero stati ricoverati pazienti da tutta Italia con una semplice impegnativa di un medico curante. Accusa per la quale il Pubblico Ministero aveva richiesto il sequestro di beni per un valore di circa sei milioni di euro, dei quali è stato disposto ora anche lo svincolo. Reato di truffa, quindi, non riconosciuto dal giudice.