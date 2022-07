Incidente sul lavoro in una macelleria a Morciano, dipendente si taglia un braccio

Cronaca

Morciano di Romagna

| 20:39 - 26 Luglio 2022

Sanitari e Carabinieri sul luogo dell'infortunio sul lavoro.

Un uomo si è gravemente ferito mentre era al lavoro in un supermercato a Morciano di Romagna, in Via R. Bucci. Il dipendente del punto vendita alimentare, maneggiando uno strumento di lavoro, si è tagliato un braccio recidendo anche un’arteria. La dinamica è tuttavia ancora da chiarire. E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi (26 luglio). I colleghi hanno subito attivato i soccorsi: sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Il ferito, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato elitrasportato all’Ospedale "Bufalini" di Cesena. Per compiere gli accertamenti del caso, sono intervenuti i carabinieri.