Volley B2 femminile, Giulia Chistè alla terza stagione al Riccione

| 17:05 - 26 Luglio 2022

Giulia Chistè.

Per la terza stagione consecutiva Giulia Chistè, palleggiatrice classe 2004, indosserà ancora la maglia biancoblu della Lasersoft Riccione Volley.

Dopo le ultime due stagioni trascorse in serie C con la squadra della Perla Verde è arrivato il meritato salto di categoria anche per Chistè, che nella prossima stagione esordirà in serie B2 Nazionale al fianco della compagna di ruolo Giulia Moltrasio.

Con Giulia Chistè e Giulia Moltrasio si completa il reparto palleggiatori che coach Piraccini avrà a sua disposizione nel corso della stagione.



Queste le parole di Giulia: "Non ho mai partecipato ad un campionato di serie B, quando la società mi ha presentato il progetto e mi ha proposto di continuare a fare parte del roster ho subito accettato e colto l'occasione. Sono davvero emozionata di iniziare questa nuova esperienza e sono convinta che sarà bellissima conoscendo già una buona parte delle nuove compagne. Non vedo l'ora di ritornare in palestra e dare il massimo delle mie possibilità".