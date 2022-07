Rubano 180 litri di gasolio dai mezzi parcheggiati di una ditta: tre arresti

Cronaca

26 Luglio 2022

Nella serata di sabato scorso (23 luglio) i Carabinieri di Rimini-Porto sono stati impegnati con l’arresto in flagranza di tre italiani (un 49enne, un 48enne ed un 26enne) dimoranti in Romagna, accusati di aver sottratto 180 litri di gasolio da veicoli lasciati parcheggiati all’interno di un’Azienda riminese, le cui taniche piene erano state verosimilmente caricate su di un mezzo situato all’esterno della ditta. Bloccati nell’immediatezza dai Carabinieri intervenuti, i tre indagati sono stati in seguito accompagnati in caserma e dichiarati in stato di arresto per presunto furto aggravato in concorso. Restituita la refurtiva.



Nel corso della mattinata di ieri (25 luglio) sono stati convalidati gli arresti nei confronti soltanto del 49enne e 26enne, i quali son stati sottoposti alla misura cautelare della presentazione alla P.G., in attesa della prima udienza dibattimentale. Per quanto riguarda la terza persona 48enne non sono emersi sostanziali gravi indizi a suo carico nella vicenda né tantomeno riscontri sul suo diretto coinvolgimento nel fatto, motivo per il quale è stato posto in libertà.